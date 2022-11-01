今年5月《幼照法》修法時，立法院通過附帶決議，要求政府盡快針對降低幼兒園師生比提出配配措施，不過全國教師工會總聯合會今表示，許多縣市長候選人將降低幼兒園生師生比列為政見，反而教育部到現在都沒動作，他們呼籲教育部不要成為這樣政策的絆腳石。

《幼照法》關於幼兒園師生比的規定是1：15，這已持續40年，隨著社會變遷及少子化的影響，這規定早已不合時宜。因此全教總多年來推動將幼兒園師生比降為1：12，日前立法院也要求教育部盡快提出配套措施。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，今年5月立法院除了要教育部針對降低幼兒園師生比做出配套措施，也要配合國教向下延伸進行整體規畫，如今半年過去了，卻還沒有看到教育部有任何相關動作與政策。

全教總理事長侯俊良說，今年縣市長選舉，許多候選人有相同政見，那就是降低幼兒園的師生比。包含台北市陳時中、黃珊珊；桃園市賴香玲、鄭運鵬；高雄市柯志恩；南投縣許淑華、蔡培慧；新竹市高虹安、林耕仁、沈慧宏等候人，都公開表態願意調降師生比。

侯俊良進一步說，台南市長黃偉哲去年11月在台南市議會備詢時，提到願意將幼兒園師生比降到1：10，但到現在還未做，原因是教育部未修法、配套措施也沒有，地方政府要自己推動有困難。由此可見，教育部已成為將低師生比的絆腳石。

侯俊良說，全教總推動降低幼兒園師生比從1：15降為1：12已經多年，卻常遭教育部已讀不回。如此重要的幼教政策，竟然是地方率先公開呼籲願意落實，教育部做為中央主管單位卻還是絲毫不為所動，令人匪夷所思。

另對教育部及衛福部在上周宣布育兒津貼取消排富條款，並提高托育、教保服務人員薪資及幼兒園教保員教保費，但卻遲不調降幼兒園師生比，何俊良說，對政府來說，發錢是最簡單的作法，但以台灣的經濟及物價狀況，那些補助不足以鼓勵年輕人生小孩。