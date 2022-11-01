身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲接受專訪時預測，當前白營縣市長「坐一望二」，意思是新竹市高虹安領先、台北市無黨籍黃珊珊有一搏機會，但受到藍綠組織盤影響不見得穩，還說黃珊珊好感度高，若民進黨陳時中被棄保就有望當選。對此，黃珊珊1日表示，距離選舉還有將近20天，這些揣測都言之過早，並重申棄保是違反民主的政治舉動，侮辱選民智慧。

柯文哲在專訪時分析，當前民進黨台北市長候選人陳時中民調第三、仇恨值又高，未來只會往下，反之，黃好感度最高、不好感度最低，純憑理智投票，不考慮意識形態、組織動員、棄保就會當選。「但這3個問題加進來目前就變第2，因大家怕陳當選，很明顯台北有棄保啊，怎麼會沒有？」

對此，黃珊珊上午赴文昌宮參香後受訪時表示，選舉是各個有信心、人人沒把握，最後還是交給市民決定，選前也會有不同揣測，只能盡自己的努力，因為選舉還有將近20幾天，「我覺得目前都還言之過早。」

談及柯文哲將台北放第二是否對黃珊珊沒信心，黃珊珊表示，市長有自己的評斷，但這不是信心問題，是因台北選情膠著、詭異，每天都有變化，她相信台北市民的智慧。

由於黃珊珊多次痛斥藍綠操作棄保沒出息，但柯文哲過去曾預測下屆選舉至少10％選民選擇棄保，這次又稱陳時中若被棄保就會當選。

黃珊珊表示，柯是在評論、解釋過去的狀況，但此次沒人拿得準，會盡全力爭取台北市民的認同，但在近期調查中外界都說台北市很難棄保成功，但她也重申，棄保其實是違反民主的政治舉動，仍希望選民做自己的主人，棄保是侮辱選民智慧。