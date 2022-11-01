綠批醜化市府打臉韓國瑜 柯志恩反嗆陳其邁「這句」：別護航忽略市民需求

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨批評，高市府運用學校空間改建運動中心是為了「衝高數字」、「選舉考量」。對此，民進黨高雄市議員李雅慧今（1）日反批，活化閒置空間才是許多市民的期待，反嗆柯想醜化邁市府，卻打臉「一座也沒動工」的前市長韓國瑜。

對此，柯志恩今天受訪時回擊，改建目前的學校成為運動中心，某種程度會排擠到學生使用時間，這跟市民所期待健全的運動中心有所落差，自己只是站在這個角度來看，請問何錯之有？反嗆對方「不要為了護航，忽視市民需求，這種態度不是我們所樂見的」。

李雅慧今發文痛斥，柯志恩已非首次用台北觀點看高雄，這次又說新北的運動中心比較好，是再次用「天龍視角」嫌棄高雄。事實上，陳其邁「兩年拚四年」，將14座運動中心設置進度「火力全開」，目前已有4座營運中、3座年底前營運、3座已動工、3座年底前動工，還有1處正規劃中。

李雅慧直嗆，反觀韓國瑜任內只完工1座鳳山運動中心，該處還是前市長陳菊任內動工，韓只是「撿現成」，直到罷免投票前夕，其轄下運動發展局才在議會稱「已規劃兩座運動中心」，但柯志恩要說是「衝數字」，不如先回應為何「柯的補藥」韓國瑜如此怠慢市政，忽視市民運動需求。

李雅慧不滿說，柯志恩已經選到慌不擇路，竟然連許多議員長期關心的「空間活化」都要酸，不只打臉韓國瑜，更打臉自家議員，如今年7月1日左營運動中心啟用時，左楠區藍營4位議員全員到齊，難道都是幫柯志恩口中的「衝數字」背書嗎？

李雅慧疾呼，若柯志恩用平常心、且深耕在地的心態打這場選戰，就不會有那麼多令人發噱的驚人之語。而她也查看柯官網上洋洋灑灑各種政見，竟沒有一條是跟運動相關，真不知道她有什麼立場來評論陳其邁的體育政績？呼籲她不要再用久居台北的傲慢，讓高雄人看笑話。