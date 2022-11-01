為防止人口販運，外交部針對18國設有「境外面談」制度，若我國國民與部分國家國民結婚無法通過面談，外籍配偶將無法取得依親簽證來台，民進黨立委羅美玲1日指出，面談過程不只花費數月，問題還過度涉及個人隱私，更難以防止人口販運，如今外交部已取消3國境外面談制度，希望此制度能全面取消。內政部長徐國勇僅回應，實施期間造成部分個案困擾，外交部會檢討、改善。

依照外交部規定，雙方必須先完成當地結婚登記，並向我駐外使館申請面談，通過面談後，確認雙方有結婚事實，外籍配偶才能取得簽證來台。現由於新冠肺炎疫情影響，境外面談制度目前改彈性處理。外交部針對我國人，改以書面方式進行資格審查，外籍配偶則在母國面談，若未能釐清疑慮，待外籍配偶入境，再由移民署執行家訪，其結果將作為我駐外使館處決定全案准駁與否的依據。

羅美玲說，她經常接到新住民投訴，我國駐外使館與夫妻面談常涉及個人隱私，連枝微末節的事情也會被問及，舉例而言，面試官詢問夫妻倆行房頻率、婚宴宴客第3道菜色為何等問題，倘若有人答錯，面談官將可駁回面談申請，妻子無法取得簽證，不禁質疑面談是否有必要問得如此詳細？

羅美玲指出，當初我國訂定婚姻面談制度，是為防止人口販運，事實上，倘若真有人欲透過假結婚方式進入我國，部分婚姻仲介早已擬定一套教戰守則，事先猜題要接受面談者做好準備。

因此，羅美玲認為，境外面談能否有效防止人口販運不只要先打上問號，還可能阻礙到真正想結婚的夫妻，希望外交部全面取消針對特定國家施行境外面談制度，抑或維持施行較為彈性的境外面談制度。

徐國勇回應，整體而言，境外面談對防止人口販運有一定成效，實施期間造成部分個案困擾，外交部會檢討、改善。至於境外面談制度能否維持疫情期間的彈性處理方式，徐國勇說，內政部會與外交部研議，比較境外面談執行彈性前後的效果，再討論如何改進。