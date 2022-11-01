隔夜美股主要指數全面收黑，由中概股組成的那斯達克金龍指數也下跌，但周二香港股市開高後一路挺升，目前恆生指數飆漲563點或3.84%，報15250.26點。國企股大漲逾4%，報5139.48點。

中國股市大漲逾1%，給港股帶來提振。稍早前公布的財新中國10月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，優於市場預期。

恆生科技股指數目前大漲5.32%，明源雲大漲14.68%，漲幅最大；其次為美團和瑞聲科技都漲逾10%。