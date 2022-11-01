近來天雨又低溫，不少人想喝點熱飲暖身，醫師表示，就營養角度而言，此時最推薦紅豆湯，因紅豆含豐富的營養素，例如蛋白質遠勝於其他白米或小麥，可強化骨骼肌肉、豐富的膳食纖維助消化還助排便、還可對抗疲勞、減壓，堪稱此時節的超養生食物。

氣溫降低較容易發生便秘困擾，因天冷減少身體活動的機會，致排汗量較少，連帶降低喝水量，因此，糞便中的含水量便跟著降低，造成不易排出的乾硬大便。內科醫師傅裕翔在其臉書粉專表示，紅豆湯不要加太多糖，其實是很好的養生食物，當成下午茶或睡前點心都很適合；紅豆湯有4大好處，其中一項就是含有豐富膳食纖維，能幫助食物消化，並促進排便。

他另指出紅豆湯的3項優點：

1. 強化肌肉骨骼：紅豆有豐富的蛋白質，是白米的3倍，有助維持肌肉健康。

2. 豐富營養：紅豆有豐富維生素B1、B2、B6、E，還有鉀、鈣、鎂等微量元素。

3. 減少失眠：紅豆中豐富的鎂有放鬆肌肉的功效，能夠對抗疲勞、緩解壓力。

農委會也表示，紅豆屬於高蛋白、低脂肪及高膳食纖維的高營養全榖類食，從營養學角度，紅豆因含大量醣類，被歸類為五穀根莖類，以提供澱粉為主，但由於紅豆屬於豆科植物，相較於其他主食類中的白米或小麥，含有豐富的蛋白質，是白米的3倍、小麥的1.5倍、脂肪含量比白米與小麥低、膳食纖維含量卻 比小麥或白米高出許多。