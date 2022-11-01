2022 ITF台北國際旅展11月4日至7日於台北南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（攤位編號：J1501）今年以「Re Travel！Re Start！實境行旅 雄獅伴你」為主題，祭出ITF旅展揪團優惠、買機票送國外訂房金、國旅千元折扣等三大優惠，更搶先推出市場獨家、僅限2團的「韓國賞櫻包機」，以及中南美、南極等深度主題旅遊商品，旅展購買指定國外團體旅遊行程，再加碼送免費辦護照。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自解封消息曝光後，已有逾萬人次下訂國外旅遊商品，線上旅展開跑後進單量更是成長1.5倍，顯示國人已迫不及待地規劃出國行程，時間點主要落在聖誕跨年、農曆春節等檔期，以歐洲最受旅客歡迎，其次則為東北亞、東南亞行程。

賴一青補充，雖因通膨、機票及國外元件成本提升，春節檔期的團費較疫情前上漲約3成，但銷售量仍持續成長，像是歐洲長程線春節檔期已銷售近9成，研判國境正式解封且適逢春節10連休，旅客對出國充滿期待，建議想運用春節假期出國的旅客趕緊卡位。

雄獅旅遊推出「ITF旅展揪團優惠」，4人同行下訂指定商品，短線現折5千元、長線現折1萬。行程推薦「泰國清邁５日」入住五星飯店，每人最低24,749元起；「北海道星野美人湯5日」保證入住北海道星野TOMAMU度假村，每人最低48,650元起。長線則有「埃及紅海度假10日」，每人最低72,400元起；「西班牙AVE火車10日」雙點進出不走回頭路，每人69,400元起。

明年春節假期長達十天，雄獅另推出早鳥價最高折5千優惠，推薦過年免請假行程，「賀歲吉隆坡、沙巴7日」全程入住五星飯店，每人53,900元起；「賀歲北海道雪季5日」保住兩晚溫泉飯店，每人86,900元起；「賀歲德瑞10日」加碼升等五星飯店三晚、送全程小費120歐元，每人148,900元起。

針對國人喜愛的日韓商品，「釜山樂天世界5日」安排今年3月甫開幕、釜山規模最大「樂天世界Magic Forest」，每人13,900元起；「沖繩半自助4日」旅展加贈一日行程，每人15,900元起。東南亞部分「泰國曼谷5日」升等一晚VILLA，每人19,999元起；「馬來西亞檳城5日」每人19,900元起；「越南峴港5日」含稅金及越南簽證，每人24,900元起。

雄獅推薦長線「土耳其全程五星10日」搭乘土耳其航空直飛免轉機，旅展加碼贈市價9千元卡帕多其亞熱氣球體驗，最低54,900元起；或是到歐洲過聖誕「法國巴黎聖誕8日」感受浪漫花都風情，每人59,900元起；「澳洲黃金海岸海豚島7日」入住2晚天閣露瑪度假村，旅展加碼贈4G Sim卡，每人60,800元起；「美西雙樂園10日」雙點進出，一網打盡美西必訪景點，旅展折2千，每人116,900元起。

雄獅推市場獨家「韓國釜山賞櫻包機5日」，將於ITF旅展開搶，行程安排韓國必訪賞櫻重鎮－鎮海、釜山，每到櫻花季即沒入粉色花海之中，除帝皇山、慶和火車站、余佐川羅曼史橋外，還將前往被譽為「千年古都」的慶州，尋經典賞櫻路線，僅3月28日及4月2日兩團，每人最低27,900元起。

雄獅主題旅遊行程「2024南極30日」主打三島壯遊Long Stay遊程，包括福克蘭群島、南喬治亞群島及南極洲三島體驗，每人1,100,000元起；或是深入古文明印加帝國「祕魯馬丘比丘」旅展折3千，每人196,000元起。此外，為滿足蜜月客群需求，以精緻、有質感旅遊產品為主打的「 Signature 雄獅璽品」特邀專屬行程規劃師操刀，針對住宿、餐食、體驗及服務4大堅持推出蜜月商品，行程推薦「北歐極光10日」入住稀有透明海濱玻璃別墅，還能在圓頂玻璃屋內躺著看極光大爆發，每人188,800元起；「奧捷蜜月10日」安排此生必訪童話小鎮庫倫洛夫，嚐米其林星級饗宴，每人145,800元起，旅展下訂蜜月商品加送每對新人「蜜月禮盒」。

雄獅ITF旅展推出「買機票送訂房金」活動，凡於旅展購買國外來回機票，不限金額、趟次，每張訂單加碼贈國外訂房抵用金，最高可抵5百元，限量5百組。自由行推薦「首爾明洞自由行6日」每人11,999元起，送交通卡、WIFI分享器；「帛琉自由行４日」每人25,500元起，若為情侶、夫妻一同報名，入住帛琉老爺酒店指定房型，加碼贈紅酒及雙人下午茶等好禮。

熱門國外樂園票券部分，「東京迪士尼度假區台灣特別護照一日電子門票」每張1,737元起；「日本環球影城門票1日?」每張1,869元起。同時，雄獅獨家攜手私人旅遊俱樂部 Le Orano 推「加州迪士尼樂園門票贈 Genie+」限定方案，限明年寒假、春節期間入園，免費享迪士尼最新推出Genie+快速通關，每人3,390元起，此外還有限量20組的頂級套裝行程，含迪士尼 VIP Tour Service、50美元禮物卡一張，更可到樂園專屬招待所「21 Royal」餐廳享頂級晚宴，限2023年2 月 2 日 與2 月 9 日使用，11月底前早鳥優惠每人 99,999 元起。

ITF雄獅國旅最高折1千，「春節澎湖雙島3日」旅展折1千，每人14,900元起；「春節花東五星3日」旅展折1千，每人13,000元起；「阿里山小火車2日」搭獨家林鐵包列，每人5,699元起；「台東藍皮2日」搭雄獅獨家藍皮解憂號，體驗南迴最美微笑曲線，旅展折3百，每人2,599元起。雄獨家鐵道旅遊「鳴日號」旅展加碼釋出農曆春節檔期20個限量席次，「鳴日號宜花東4日」1月20日出發，行程將安排特色圍爐活動、賀歲表演，更準備有紅包給每位旅客增添喜氣；另外兩鐵列車將於12月10日首航，「兩鐵花宜單車2日」每人8千元起。

雄獅集團旗下品牌「旅天下」於本次ITF推出萬元有找自由行商品，「旅天下沖繩自由行4日」每人最低9,999元起，含來回20公斤行李托運，那霸海灘酒店三連泊。團體行程「旅天下首爾5日」每人最低12,900元起；「旅天下聖誕奧捷10日」限量2團，安排柏林、布拉格、維也納聖誕市集，市場最便宜55,900元起；「旅天下荷比花季10日」安排世界最美鬱金香花園－庫肯霍夫花園，再到阿姆斯特丹、羊角村、布魯日，每人79,900元起。