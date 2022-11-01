ITF台北國際旅展將於11月4日至7日假南港展覽館1館登場，台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會將於攤位I511聯合推出超值食宿優惠，不僅有三館好康，還推出「超級好禮天天抽」活動回饋消費者，凡於旅展現場消費每滿9,999元就可獲得抽獎券一張，每天抽出不同大獎，包含價值26萬的台北遠東總統套房一晚、蘋果iPhone14 Pro Max 、AirPods Pro第二代，以及三星Samsung 摺疊機Galaxy Z Flip3 5G。而飯店吉祥物－台灣黑熊LaLa也將會於現場和粉絲們互動拍照、炒熱買氣，預估今年旅展將會為飯店帶來超過五千萬元營收。

台北遠東香格里拉今年旅展特推各式優惠住宿券、餐券、健身按摩券，適用歲末年終親友聚餐、企業尾牙春酒或是消費者犒賞自己。《豪華客房》平日住宿一晚含兩客早餐優惠價3,699元 ，《雅仕套房》雙人住宿兩晚套券含兩客早餐，優惠價14,500元，可分開使用，享受舒適寬敞且獨具品味的豪華套房，還可於行政樓層豪華閣貴賓廳享尊榮禮遇，包含下午茶、晚間雞尾酒小點以及早餐。

台北遠東香格里拉遠東Cafe自助餐廳平日午餐或晚餐10客券套組，平均每客1,275元，平日下午茶券每位平均僅需785元。「香宮」粵菜餐廳《港點雙人午餐套餐》1,880元，可享豐富多樣的港式飲茶點心例如蘿蔔絲酥餅、蠔油叉燒酥、韭香腐皮捲、黑松露金箔蝦餃、蟹黃蒸燒賣、香宮蝦皇餃、X.O.醬炒蘿蔔糕、排骨/鳳爪/牛肚(三選一)、陳皮紅豆沙、芝麻球等美味港點，還有每日例湯及鮮果盤。「ibuki」日本料理餐廳《鐵板午餐雙人套餐》4,980元 ，可享坐擁敦南大道欒樹美景的日式鐵板燒極致美味，包含開胃菜、季節二品生魚片、茶碗蒸、日本鹿兒島和牛沙朗、澳洲和牛、美國愛達荷州極黑和牛菲力搭配五種野菜、主廚蒜味炒飯、湯品、水果等。

上海醉月樓《豪華海鮮雙人套餐》3,280元 ，38樓的馬可波羅義大利餐廳也推出旅展限定《雙人季節特色晚間四道式套餐》3,990元。而馬可波羅酒廊首度推出買到賺到的《經典調酒2杯含黑松露薯條乙盤》，優惠價僅需499元。

台北遠東香格里拉的健身俱樂部也祭出超優惠健身、按摩券，享受完善的健身設施、三溫暖，以及頂樓戶外景觀溫水泳池，《平日單次設施體驗券10張套組》優惠價6,000元，平均單次使用只要600元。另有《舒壓按摩 50分鐘10張套組》優惠價18,000元，平均每次1,800元。