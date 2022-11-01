臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

新竹市前市長林智堅因論文抄襲等爭議，退選桃園市長。總統蔡英文昨（10月31日）在臉書發文，宣布新竹市立馬偕兒童醫院啟用，不僅將民進黨新竹市長候選人沈慧虹跟林智堅放到文章配圖中，更提到自己曾盛讚林，「智堅沒有魔法，但是他總是用盡辦法。」此文引發熱議，大批網友抨擊蔡英文身為總統卻屢發選舉文已逾越界線，更有網友對蔡「挺堅」的執念大感不解。

蔡英文昨日在臉書發文，刊出她與林智堅、沈慧虹三人的合成圖表示，新竹市立馬偕兒童醫院正式啟用，「我們提升醫療資源，要陪家長一起照顧小孩。」未來，這座醫院將提供一條龍的婦幼醫療服務，不只照顧新竹市的孩子，更可以守護竹竹苗地區，30萬孩子們的健康。

蔡英文強調，自己2年多前去參加開工典禮時，看到市府團隊把擘畫的願景，變成具體的建設，當時她曾說，「智堅沒有魔法，但是他總是用盡辦法」，而現在，林智堅、沈慧虹、新竹代理市長陳章賢以及新竹市府團隊一起做到了。

此文湧入超過3500則留言，除部分綠營同志及支持者外，多數為批評聲浪。網友紛紛表示：「總統每天一直發選舉文，這樣真的合適嗎？」「請記得妳是中華民國的總統，不是民進黨的總統。」「為了堅哥這幾年辛苦做工程的清白，這次一定要讓其他人當選好好徹查這幾年新竹市的公共工程，還堅哥一個清廉的名譽。」「一個品行不佳的還要用力護著，到底是多喜歡他啊？」「妳真的『挺堅』意念強烈耶，真的搞不懂。」「總統直接不演了，就是一心在乎選舉，就是挺阿堅啦！」「好多孩子走了！怎沒沒聽您說一句話？」