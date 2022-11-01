斗南火車站舊站已除役，目前為雲林縣歷史建築。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化觀光處推動雲林鐵道觀光，規畫一系列鐵道便當快閃活動，只要持10月30日至11月30日期間在雲林縣境內的台鐵斗六車站、斗南車站、林內車站、石榴車站、石龜車站任一站點的搭乘車票並下載慢遊雲林app畫面，本月10日至30日到合作店家消費限定餐盒，就可獲得鐵道便當盒、保溫袋、磁鐵組。

文觀處長陳璧君說，鐵道旅行的樂趣，不在於抵達目的地，而是從搭上鐵道列車的那一刻開始，在流動風景之中，思緒遠離俗世日常，沉浸在對未知旅程的憧憬與期待。

陳璧君表示，縣府文觀處配合交通部觀光局2022年「鐵道觀光旅遊年」政策，推廣讓鐵道旅遊不只是搭火車，更深化體驗鐵道文化旅遊，使搭火車從行動變成感動，感受雲林美好的慢遊。

文觀處日前在斗南舉辦第2波鐵道便當快閃活動，提供兌換限量鐵道便當盒、保溫袋、磁鐵組。沒趕上的民眾仍有機會，本月持續舉行「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」，只要持在雲林縣搭車的火車票消費限定餐盒就能兌換。

合作店家包含aTomic Kitchen同廚、Sunny Q陽光公主義國餐廳、小豬漫步手作廚房、SEE TEA 戲茶、約克英國茶專賣店。

活動辦法是持10月30日至11月30日期間雲林的斗六火車站、斗南火車站、林內火車站、石榴火車站、石龜火車站任一站搭乘車票，下載並出示慢遊雲林app畫面，於11月10日至11月30日至合作店家消費限定餐盒，即可獲得鐵道便當盒、保溫袋、磁鐵組，消費品項價格依照合作店家的訂價為準，贈品兌換數量有限，兌換完畢則提早結束。

陳璧君說，遊客可於慢遊雲林app註冊成為會員並綁定手機，領取50元電子消費券，至「鐵道旅遊搭配在地美食體驗」合作店家購買限定餐盒，以優惠價格體驗在地美食。