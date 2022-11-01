新北市有各式特色農業和生態環境，為了帶領民眾體驗各區特色，新北市農業局在秋冬期間推出「來去農家 DO一日」活動，內含3條6梯次農遊小旅行，即日起開放報名。（農業局提供）

新北市有各式特色農業和生態環境，為了帶領民眾體驗各區特色，新北市農業局在秋冬期間推出「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」、「信鳥到站。田寮洋龍門小旅行」及「石碇森之光。十八重溪小旅行」3條6梯次農遊小旅行，即日起開放報名。

農業局指出，藍鵲茶是新北市坪林在地品牌，創辦人黃柏鈞以「流域收復」的策略，將北勢溪3個支流，透過每個集水區的茶園契作，形成生產、生活、生態共榮的最佳典範，「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」活動將帶領大家到坪林茶園契作，戴上斗笠和袖套，體驗古法採茶、製茶等細節，品嚐新北好茶，也藉此了解友善環境的理念。

另外，貢寮區的田寮洋位在雙溪河下游平原，除了有廣闊的水稻田外，還有次生林、旱田、草澤、埤塘等多元地貌，吸引多種鳥類駐足，目前已記錄的鳥類就超過340種，也是台灣東北角重要的候鳥驛站，還有食蟹獴、柴棺龜、台灣吻鰕虎等生物的蹤跡。

農業局指出，市府輔導在地農友友善生做，除了協助水田在每年10月底完成翻犁，增加冬候水鳥的棲地面積，田寮洋位在福隆火車站、貢寮火車站間，鐵道貫穿整個平原，成為東北部人氣鐵道拍攝點，許多鳥友都會把握機會來拍季節限定美景，因此「信鳥到站。田寮洋龍門小旅行」上半日也將帶領民眾欣賞候鳥停棲身影，走訪水田風光，下半日則有一日漁夫行程，前往龍門社區示範漁村，體驗捕鰻文化，品嚐牽罟飯。

最後一條路線「石碇森之光。十八重溪小旅行」將走訪鄰近水源保護區的石碇區，石碇近年有不少小而美的私房景點及生態步道，像是壺穴、山豬石、運煤橋遺跡和礦工雕塑的烏塗溪步道、位於十八重溪聚落的螢火蟲書屋、從荒蕪工寮變身休閒園區的LOFT17等，適合親子探遊。

農業局表示，該行程將帶領民種探訪由廢棄煤礦宿舍改造的螢火蟲書屋，還有荒蕪工廠整修的休閒園區，感受青農的創生活力，再體驗手作靈芝香菇元寶餃、醬料，豐富味覺饗宴。

新北市農業局長李玟表示，市府會持續整合各區農業特色、生態和自然地理環境，「來去農家 DO一日」一系列在地農遊，相關資訊將公告在官網的農遊歲時曆，邀請民眾一起體驗，品嚐新北農特產，也感受在地生態魅力。