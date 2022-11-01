國民黨高雄市長候選人柯志恩10月30日受邀出席由高雄市退伍軍人協會舉辦榮民節慶祝大會重申「反戰」訴求，還與舞蹈團體共舞向台下退伍官兵及榮眷致敬。對此，民進黨高市議員候選人黃雍琇直斥，柯志恩簡直是「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」現代版。

柯志恩當天出席活動時呼籲，不要戰爭，維護和平一直都是台灣社會的最大公約數，期盼政府用智慧管理兩岸情勢。活動進行時，柯志恩再次展現她的好舞技，與舞蹈團體一起跳舞向台下的退伍官兵及榮眷致敬，引起在場民眾一陣的鼓掌與歡呼。

對此，民進黨高市陣港區議員候選人黃雍琇痛批，中國處處打壓台灣已非新聞，中國國家主席習近平近日才聲稱「堅決不承諾放棄使用武力」解決台海問題，並利用「二十大」剷除一切異己，習才是台海問題的「麻煩製造者」，結果藍營從上到下卻無視這些問題，只想把矛頭指向總統蔡英文，不去譴責中國文攻武嚇，反跟著中國步調，拿戰爭恐嚇台灣選民。

黃雍琇怒斥，柯志恩不只用熱舞獻媚「深藍」、過去還曾暗通「深紅」，自己早在8月就質問柯志恩2018年美中貿易戰開打時「到底去北京和時任中國國台辦主任劉結一談了什麼」。

黃雍琇指出，在柯的臉書，2018年6月1日至3日彷彿「被偷走的3天」，沒有任何社群貼文紀錄，更令外界對他們的談話內容一無所知，但柯至今對此仍不回應，不願清楚交代，令人好奇柯志恩不願意簽「不投降承諾書」是否與此有關？

黃雍琇狠酸，柯志恩2年前之所以落選板橋立委，除了被前市長韓國瑜「美白小腿說」所害，更是被來幫她站台的國民黨前主席洪秀柱，一席形容香港反送中是「鬼小孩」的談話，把她推向主流民意的對立面。

黃雍琇認為，2年後，來到高雄選舉的柯志恩仍無法記取教訓，除又找韓國瑜站台當「補藥」，還和深藍團體沆瀣一氣，簡直是挑戰一向信仰民主價值、堅拒中國打壓的高雄人底線，呼籲柯志恩「別做現代商女」，收起嬌媚舞姿，正視中國威脅，也正面回答有關質疑。