民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭爆過去立委落選後，曾到大陸與大陸國企做生意，並以「中國籍」申請專利。國民黨桃園市長候選人張善政競總發言人凌濤今天再披露，民進黨反對兩岸服貿協議，但在2010年兩岸服貿簽定前，鄭就是先驅者。

凌濤表示，2010年6月29日兩岸簽ECFA服貿協定前，鄭運鵬在當年2月4日受訪時就已表示，兩岸的商業模式應由製造業轉為服務業，才能趕快在台灣、中國、香港3地來推出新產品，跟中國大陸3大電信會面時稱「兩岸服貿大勢所趨」。

凌濤說，鄭運鵬當時就是以他落選立委後，至大陸成立的鷗業新媒體董事長身分與中國大陸3大電信業者會面，之後也決定積極開發海外市場。希望明年第二屆「Oh!Ya答鈴廣告大賞」能見到台、中、港三地角逐作品，具體行動挺服貿。

凌濤質疑，鄭運鵬政策平台召集人林飛帆2014年反服貿運動時曾說，「對中國卑躬屈膝的時代已結束」，林現在不用檢驗檢驗、挑戰鄭當時積極推動兩岸服貿說法？續挺鄭這種嘴上抗中保台，實際挺服貿、認同「中國台灣」的投機的政客？

對於鄭運鵬回應，是因台灣非PCT會員國，申請專利保護才只能透過中國。凌濤也打臉表示，申請國際專利管道有3，鄭是寧願在南京東路民宅設空殼公司，以最快速、便利方式到中國大陸申請專利，連寫自己的國籍是中國台灣都沒關係。

凌濤說，申請專利PCT（專利合作條約）管道有3，第一種是透過中國知識產權局提出申請PCT案，但申請人國籍必須寫中國台灣，這是最快速、便利的途徑，也就是鄭運鵬使用的申請管道。

凌濤表示，第二種申請管道是台商以在大陸分公司作為申請人，但國籍一樣要寫中國；第三種則是以PCT其他會員國的國民或居民作為申請人，例如在PCT會員國美國有分公司，可直接向美國專利主管機關提出國際申請案。

凌濤批評，鄭運鵬有其他途徑申請或可獲其他國家專利保護等方式，也可請公司中任何人代理去申請專利，這些方式都可規避鄭填中國台灣籍，但鄭都不用，還將自己列專利首要發明人，一心只想獨攬專利，以最快速、便利途徑大賺人民幣。

凌濤說，鄭運鵬學土木，過去當立委，懂什麼電信媒體、來電答鈴？申請專利案中明明不是真正發明人，卻掛名主要發明人，再列其他3位副發明人，鄭為人民幣承認「中國台灣」。

此外，對鄭運鵬專利內容聲稱要獲得國際、世界保護，不管在哪個國家都受保護。凌濤也表示，鄭唯一申請、希望保障他專利的國家就只有中國，美國、英國、新加坡等其他國家都沒有申請，只想大賺人民幣，「鄭運鵬專利的唯一選擇：中國」。

國民黨發言人江怡臻說，林飛帆曾說過，在大陸「政治歸政治、經濟歸經濟」作法不存在，認為在對岸不存在純粹做生意，那鄭運鵬就有必要說清楚在中國大陸做生意時有無跟政治搞在一起？「鄭運鵬遲早要道歉，不如現在就道歉」。