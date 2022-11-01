高端疫苗近日被踢爆委託中資公司做臨床試驗，再加上高端股價多有異常，金管會多次移送相關資料給地檢署卻沒有下文，民眾黨立委邱臣遠、張其祿今赴監察院親送陳情書，針對高端股價異常、高端族補打費用及委託中企完成臨床試驗，痛批執政黨碰到高端就一路綠燈，要求監察院啟動調查。

邱臣遠表示，民進黨將高端疫苗宣傳成國家重要戰略物資，然而疫苗保護力不受國際認證、保護效益評估報告難產，審計部更舉發衛福部高端合約五大缺失。10月24日邱臣遠在立法院質詢時踢爆，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」竟是一家中資公司，薛瑞元第一時間毫不知情，衛福部和指揮中心與高端簽約時未能確實查核，政府機關監督明顯失能。

邱臣遠直言，高端為政府投資的疫苗，被視作戰略物資，卻將臨床試驗委託具有中資背景的企業進行，臨床試驗數據恐有遭滲透的疑慮。高端爭議多數都發生在陳時中擔任指揮官任內，陳時中應出面釋疑有無落實內控機制、有無掌握情資，不可一直以參選台北市長為由，迴避解釋責任。

邱臣遠認為，監察院應啟動調查下列四點，包括經濟部投審會依職權應知香港商丘以思為中資公司，為何未見審查過程及報告？中資企業能否在台灣承接國產疫苗臨床試驗？民眾施打疫苗後始知臨床試驗合作廠商為中資企業，相關程序與救濟管道也有待釐清，此外，政府是否以相同標準及調查效能查辦高端公司疑似內線交易案？

張其祿直言，高端面臨EUA撤銷危機，「疫苗國家隊」可能涉及政府行政怠惰、內線交易，關乎國人身家性命與財產安全，監察院必須介入調查給台灣社會一個交代，這也是民眾黨立法院黨團前往監察院具體檢舉的用意，希望政府不要再官官相護，應該針對外界疑慮說清楚、講明白。

民眾黨團呼籲，高端公司壓線補件，指揮中心應該儘早公布高端疫苗效力報告，監察院也必須趕緊動起來，釐清高端爭議，別讓政治凌駕專業，才能真正守護台灣人民安全。