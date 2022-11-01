一輛黑色小客車昨日突然停靠在航空警察局高雄分局大門口，還伴隨幾聲喇叭聲，但車上女駕駛卻一直沒下車，值班員警發覺有異，上前查看才發現女駕駛表情痛苦沒辦法說話，先趕緊通報119並由女警將人攙扶到車外，經救護人員檢視當事人情形，疑似情緒緊張肌肉痙攣所致，經確認後無需就醫，也所幸事發當下她將車開到警局前，無造成人員受傷，她也順利返家，還打電話到分局報平安。

航空警察局高雄分局值班員警於10月31日上午10時許，發現有一輛黑色自小客車今突然停靠在大門口，還伴隨幾聲急促喇叭聲響，但駕駛並未下車，員警發覺有異主動上前查看，才發現駕駛座上的楊姓女子面色有異、表情痛苦無法言語。

同仁立即以無線電呼叫支援，並通報119救護車，警方為避免當事人誤觸油門，上前開啟車門將女子扶出駕駛座，並在旁陪伴安撫情緒。經救護人員檢視，疑似情緒緊張肌肉痙攣所致，確認無需就醫，但仍對於剛經歷的驚險情境仍心有餘悸。

女駕駛向警方表示，自己多年前曾有類似情形，沒想到今天突然發作，全身抽搐無法開車，當時看到路旁的警察局就趕緊將車輛駛入求救，所幸平安無事，回家後還打電話向分局報平安，也讓協助的員警鬆一口氣。