趙少康再提「新竹換台北」 黃珊珊罕怒斥：低下政治操作

中廣董事長趙少康分析，非綠陣營一旦分裂勢必兩敗俱傷，他曾建議國民黨以民眾黨新竹市長高虹安勝選，換取國民黨台北市長參選人蔣萬安勝選，可惜藍白各自有堅持最終協調未果。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊1日怒批，這是低下的政治操作，而政治利益不能赤裸裸地分贓，還點名蔣萬安應表態是否贊同趙少康的說法。

黃珊珊上午赴文昌宮參香後受訪，被問及趙少康「新竹換台北」的說法，黃忍不住動怒表示，「趙少康的說法是停留在30年前嗎？」、「台北市民的權益是可以用換的嗎？」還點名蔣萬安，質問對方是否贊成趙少康的說法，「你將來任何政治利益都可以赤裸裸的政治分贓嗎？」

黃珊珊痛批，趙少康竟將此事再被拿出來談，根本是將人民當禁臠，「他們講什麼市民就會跟著交換嗎？真的不要再用這樣的方式，這是很低下的政治操作。」拿新竹莫名其妙的民調就說要換，顯然是蔣萬安選情告急，否則他們為何要交換。

被問到提高內湖科技園區容積率造成交通擁擠問題，多名國民黨議員批評黃珊珊擔任議員時就有相關主張現在卻甩鍋。黃珊珊則說，蔣萬安是指她擔任議員時可增加容積率，「他（蔣萬安）連台北市議員的職權都搞不清楚，2位議員難道沒提醒他嗎？將來要花多久的時間，才能對台北市重大政策、相關法規搞清楚？」