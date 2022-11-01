民進黨在9月7日針對國民黨新竹市長候選人林耕仁在中華大學碩士論文提出論文抄襲指控，中華大學最終認定抄襲不成立，林耕仁認為民進黨的指控有損他聲譽與清白，1日上午在律師張耀宇陪同下，針對立委柯建銘、民進黨新竹市長候選人沈慧虹、議員劉康彥對他的不實指控，涉及意圖使人不當選，赴新竹地檢署按鈴申告。

林耕仁聲明，民進黨的不實指控，不僅傷害到他的聲譽和清白，也讓學校、校友和學生受到影響。他表示，面對質疑，坦坦蕩蕩，坦然接受並完全配合學倫會，以嚴格學術規範進行審查。到10月20日，中華大學宣布抄襲不成立，認定他的論文符合規範，還他一個清白。

林耕仁說，選舉過程明白會面對到各式各樣的質疑，但願意接受檢驗，公開透明。但對於不實、惡意、甚至意圖使人不當選的抹黑式攻擊，他無法接受、更無法容忍。如果他不挺身而出，只會姑息養奸，讓台灣選舉風氣，繼續沈淪。

林耕仁說，民進黨柯建銘、沈慧虹、劉康彥對於他中華大學論文進行惡意、不實的指控，相關言論涉及違反選罷法第104條意圖使人不當選，已經請律師蒐集相關資料，並來到地檢署按鈴申告，決定透過法律途徑，捍衛他的人格和尊嚴，遏止負面選戰，端正選風。