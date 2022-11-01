大陸知名氣質女星殷桃，過去曾在《我在天堂等你》、《搭錯車》、《武則天秘史》等多部經典電視劇中演出，憑著精湛的演技一連獲得金鷹獎、飛天獎、白玉蘭等殊榮，近期她又在電影《萬里歸途》中飾演「白嫿」一角，而受到大批觀眾的喜愛再度爆紅。但殷桃除了演技受矚目外，感情生活及凹凸有致的火辣身材也同樣受到關注。

現年42歲的殷䠷，不僅外型高挑、亮麗，優雅又獨特的氣質更讓她圈入大量粉絲，也是許多男士心目中的理想對象，因此出現不少瘋狂的追求者，緋聞不斷。但根據大陸的報導，過去曾有富商聲稱想以一個月500萬人民幣（約新台幣2206萬元）來包養殷桃；甚至還有一名土豪曾向她求婚過7次，希望娶她為妻，卻都遭殷桃果斷拒絕，相當有自己的個性。

除此之外，殷桃對於自己的體態也相當嚴格的控制，過去她便曾在微博上多次公開自己運動時的對鏡自拍照，照片中只見她穿著短版運動上衣搭配長褲，大方展現迷人小蠻腰與結實的腹肌曲線，加上她精緻的五官與透亮的肌膚，絲毫看不出真實年紀，令網友看了感到相當驚奇，直呼「說她28歲我也信」、「這身材太美了」、「姐姐完全不輸20幾歲的小姑娘」、「這位姐我可以」、「姐姐真是美到不行」、「愛死了這身材」等，同樣大獲好評。