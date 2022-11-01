大陸央視新聞1日報導，大陸國家減災委員會辦公室、應急管理部近日會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局、林草局等部門召開會商會，會商研判大陸11月自然災害風險形勢。經綜合分析，11月長江中下游地區乾旱仍將持續或發展；江西、湖南、廣東、廣西局地森林火險等級為極度危險；中南、西北、西南等部分地區地質災害風險較高；有4次冷空氣過程將影響中國北方地區。

具體如下：一是乾旱災害風險。10月份，大陸主要江河徑流量大部偏少，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位均為常年同期最低。據氣象部門預測，11月份江蘇、安徽、湖北、重慶、貴州東部、湖南大部、江西北部、浙江大部、上海等地氣溫偏高1~2℃，沿長江中下游幹流區域降水偏少二至五成，江南大部乾旱仍將持續，出現夏、秋、冬連旱的可能性較大。

二是森林草原火災風險。受持續溫高雨少影響，11月份浙江南部、福建西部、江西中南部、湖南中南部、廣東北部、廣西東北部、貴州東南部的部分地區森林火險等級為高度危險，其中江西南部、湖南南部、廣東北部、廣西東北部的局部地區森林火險等級為極度危險。

三是地質災害風險。11月份，受局地降水影響，廣西東南部、重慶中部、四川東北部、陝西西南部、甘肅南部、青海東部、西藏東南部等部分地區地質災害風險較高。

四是其他災害風險。據氣象部門預測，11月份將有四次冷空氣過程影響大陸，西北地方東部、華北、東北地區可能出現低溫雨雪；隨著北方地區氣溫降低，部分河流逐步進入淩汛期；北方低溫雨雪及南方持續乾旱可能對農業生產帶來不利影響。