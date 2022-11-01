「2022世界糖尿病日-胰島素跨世紀101活動」日前在台中登場，14歲鄧小妹也獲得傑出成就獎。（台灣基層糖尿病協會提供／馮惠宜台中傳真）

從小罹患糖尿病的鄧小妹妹將自己對抗糖尿病的心路歷程繪製成「抗糖小勇士」繪本，希望透過故事傳達積極的生命能量，讓更多糖友有勇氣接受疾病的挑戰。也獲得台灣基層糖尿病協會「2022世界糖尿病日-胰島素跨世紀101活動」傑出成就獎，她也期許自己像太陽一樣，放射光亮與能量，鼓勵更多病友正向面對疾病。

為宣導糖尿病正確觀念，台灣基層糖尿病協會、財團法人糖尿病關懷基金會、及中華民國診所協會全國聯合會攜手衛福部國民健康署在台中舉辦「2022世界糖尿病日-胰島素跨世紀101活動：第一屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，此次頒獎典禮表揚的對象，是罹患糖尿病多年且仍在自己工作領域或社會上有所成就的人、以及糖尿病的照護者，希望藉此鼓勵糖友們正向面對且更珍惜生命。

14歲的鄧小妹是此次傑出獎得主年齡最小的一位，就讀國中的她5歲即被診斷出罹患第一型糠尿病，她表示，成長過程中看到和她相同情況的糖友，有些人因為擔心被別人知道而躲起來打針，或是害怕在公開場合測血糖，導致低血糖而喪命。她在學校長期參與服務學習課程，以「有能力者，更有服務他人的責任」信念，自許糖尿病是她的糖禮「悟」，讓她領悟唯有勇於面對疾病與治療所帶來的困難與挑戰，因而將自己的生命故事創作成繪本，希望透過故事傳達積極的生命能量。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤指出，根據衛福部國民健康署的統計，全國約有270-300萬名糖尿病病友，且每年以16萬名的速度持續增加，每年近萬人因糖尿病死亡。糖尿病是複雜性的慢性疾病，糖友們應定期接受治療及追蹤、聽從醫囑以及執行良好的生活型態管理好自己的血糖。