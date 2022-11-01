47歲的男星張善為因演出《麻辣鮮師》「蝌蚪」一角走紅，並以「黑皮哥哥」身分活躍兒童界，累積大批粉絲喜愛，豈料2013年他卻因病癱瘓，至今仍神隱，連好友也全都斷了聯繫。日前，臉書回顧突跳出一張他與黃子佼的合照，讓不少網友誤以為張善為復出演藝圈，對此黃子佼也親自回應了。

臉書日前跳出一張張善為與黃子佼的合照，讓不少粉絲驚喜以為他重新復出演藝圈，對此昨（31）日黃子佼表示：「我跟善為失聯很久了，朋友都是講說封鎖消息、沒有情報，完全找不到，他幾乎是斷絕跟演藝圈的連結。祝福他。」

張善為的臉書貼文也停留在9年前的1篇「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家，真的。現在的我還在為動腳趾頭……努力著。」

事實上，張善為2013年罹患疾病後，便突然消失演藝圈，至今已長達9年未公開露面，讓不少粉絲相當擔心，而他先前的助理阿耀，2017年時曾透露病情表示，張善為需要坐輪椅，雖復原速度緩慢，但腳掌和手已經可以彎曲；不過阿耀去年坦言，自己已２年沒見到對方，由於張善為的家人十分低調，對於詳細情況未多加透露。