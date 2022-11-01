自10月31日清晨以來，俄羅斯再次大規模襲擊了全國的軍事和能源基礎設施，發動了數十枚飛彈和自殺無人機進行攻擊，烏克蘭能源巨擎DTEK稱境內已經沒有任何可以進行設施維修的備料，而設備採購需要大量的資金與時間，烏克蘭的電網雖然有最大電壓的發電站和變電站，但恐將無法為烏克蘭提供電力，

據烏克蘭媒體《TCH》31日報導，烏克蘭能源巨擎DTEK總裁薩哈魯克（Dmytro Sakharuk）表示，自在10月10 日開始的前兩波俄羅斯襲擊之後，烏克蘭已經使用了庫存中所的能源系統維修設備，而購買新的硬體需要數億美元和寶貴的時間。

根據俄羅斯國防部和公開資訊情報來源（OSINT）彙整，截至目前為止，至少有8個烏克蘭地區報告發生了爆炸，包括基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克、文尼察、扎波羅熱、波爾塔瓦、哈爾科夫、基洛沃格勒、利沃夫地區，烏克蘭電網的40多個關鍵設施被擊中，包括大型能源設施，如第聶伯河水力發電廠（DneproGES）、聶斯特水力發電廠（Yuzhno Dniester HPP）、卡內夫斯卡雅水力發電廠（Kanevskaya HPP）和克列緬丘格水力發電廠（Kremenchug HPP）

Map with today's morning strikes on energy facilities in Ukraine pic.twitter.com/v5VrDtWVYn — Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 31, 2022

烏克蘭官員聲稱，共有18個目標被擊中，而根據烏克蘭空軍的說法，「防空部隊摧毀了俄羅斯聯邦今天上午向烏克蘭領土發射的50枚巡航飛彈中的44枚。目前還不清楚俄羅斯軍隊如何用6枚飛彈擊中18個設施。

From what I understand, today's targets were hydroelectric stations, or, more precisely, the substations that feed energy from the hydroelectric stations into the energy network. pic.twitter.com/EpqSHONg3G — Russians With Attitude (@RWApodcast) October 31, 2022

大約有十幾枚飛彈襲擊了基輔地區，目標包括CHP-5、CHP-6、與基輔水力發電廠電站相連的維什戈羅德變電所。

而其中一次打擊，襲擊了切爾卡西地區的卡內夫斯卡雅水力發電廠，這發電廠主要用於彌補基輔地區的能源短缺。而克里維里赫區斯維特洛沃茨克市的克列緬丘格水力發電廠向該國東部地區供電，該電廠站也遭到了炮擊。對發電站的襲擊減少了對克里沃羅格、切爾卡瑟、波爾塔瓦和部分哈爾科夫地區的工業區的電力供應。

而札波羅熱地區的第聶伯河水電站也發生了爆炸，這也是烏克蘭最大的水力發電站。其中一次飛彈襲擊中了第聶伯河水電站相連的330千伏Pravoberezhnaya變電所，無論飛彈擊中何處，想要正常使用仍將極為困難。

據當地報道，敖德薩地區的Novodnistrovskaya水力發電廠也被擊中，而利沃夫的熱電聯產廠發生了爆炸。

切爾諾夫策地區的涅斯特河水力發電廠也遭殃。這是德涅斯特河沿岸最強大的發電廠。它是烏克蘭西南部的主要能源來源之一。

烏克蘭的損失評估仍在繼續，然而即使在緊急模式下，大多數330千瓦的變電站已經被損壞或摧毀。俄羅斯軍隊已經開始把目標對準了從烏克蘭核電廠接收電力的750千瓦的電所。如果沒有必要的變壓器，這些發電廠幾乎毫無用處，而這些變壓器經常成為俄羅斯軍隊的目標。