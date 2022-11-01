桃園的三節敬老津貼今年縮減為2千元，總預算從23億元左右變成18.5億元，讓無黨籍桃園市長候選人鄭寶清怒批，桃園市長鄭文燦把這些老人的救命錢省下來，拿去做慘不忍睹的「形象工程」，只為堆他的施政滿意度，難怪遭諷「有人吃到肥魯魯，老人瘦到剩一支骨！」

鄭寶清今（1）日在臉書表示，桃園三節敬老津貼縮減，但公共工程每年花上數百億的預算卻到處出紕漏，工程瑕疵問題多到數不清，79座天價天幕遮雨棚花了10多億元，農博花了17多億元卻不見農民收入與生活有所改善，再加上每年大撒幣放煙火，花了多少納稅血汗錢。

「鄭文燦還有一點點的良心嗎？還懂得照顧疼惜我們的老人嗎？」鄭寶清怒批，鄭文燦寧願搶老人救命錢做「形象工程」堆積施政滿意度，難怪坊間出現「鄭百億」及「有人吃到肥魯魯，老人瘦到剩一支骨」的諷刺言論。

鄭寶清說，老人家是活菩薩，政府應該幫忙孝敬長輩，而不是縮減老人津貼，以逆天的惡行來欺壓老人家。他主張，將敬老津貼提高至每年1萬元，「4年4萬元絕不縮水，要幫我們的家庭來孝順老人，讓他們活的更快樂更有尊嚴，家庭和諧又安康！」