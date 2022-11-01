宅經濟崛起，零接觸已成時下贈禮趨勢，除了網購贈禮使用率增加， 網路虛擬送禮的頻率也大幅提升。必勝客、肯德基兩大速食品牌今日宣布推出「PK隨饗券－禮物卡」服務，只要成為PK雙饗卡會員，透過APP購買禮物卡，儲值後就能使用於兩大品牌餐點消費，跨品牌、跨門市，網路／門市訂餐皆可，還可多次折抵，不但美味一卡雙饗，更獨創情境式贈禮圖鑑攻略，可選擇不同送禮情境卡片後一鍵轉送，不受時間地點侷限，滿滿心意於彈指間立即傳達。

「PK隨饗券－禮物卡」目前共推出通用款、感謝、慶祝和生日快樂$500元面額，還有告白款的520元面額；提供切合情境的送禮選擇，掌握新世代虛擬贈禮需求，提供送禮者與收禮者雙方更好的客製化體驗，讓PK 雙饗卡會員消費與服務體驗雙重提升。

「PK隨饗券－禮物卡」獨創四大情境贈禮圖鑑設計與客製化攻略，無論想告白、歡慶、表達感謝、生日祝福，均可根據贈禮對象與需求選擇後一鍵轉送，轉送方式現今消費者使用LINE、Facebook、簡訊、E－mail 等， 皆可立即收到贈禮者心意， 輕鬆儲值、隨買隨送，網路／門市訂餐皆可折抵，實體門市也都可跨店兌換。禮物卡儲值之後，可多次使用折抵必勝客、肯德基雙品牌餐點消費。臨時想表示感謝、傳達祝福、今天非得告白不可，不用擔心物流卡關延誤到重要時刻，只要動動手指，輕鬆透過線上轉贈即時傳遞祝福。

速食業雙強必勝客x肯德基提升消費體驗，在送禮的季節PK 雙饗卡APP加碼推出「PK隨饗券－禮物卡」，不論是送禮或自用，熱騰騰的比薩、炸雞、漢堡美味都能一卡雙饗、輕鬆儲值，享有必勝客、肯德基餐點等值折抵，雙品牌美味任你挑。「PK禮物卡」於11月1日起，獨家於PK 雙饗卡APP販售，需先下載PK 雙饗卡並成為會員後，即可於APP內點選「PK隨饗券」進到「PK禮物卡」專區購買，禮物卡儲值後可折抵必勝客與肯德基訂餐消費，美味雙饗還可多次折抵兌換，任何時間想送禮，各種情境禮物卡任意挑選。