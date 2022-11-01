花蓮台11甲線光豐公路16公里處上邊坡今上午10時坍方，道路阻斷，公路總局派員清除，預計下午2時搶通。（公路總局四工處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮台11甲線光豐公路16公里處上邊坡今上午10時坍方，道路阻斷，公路總局建議民眾可借替代道路往返光復及豐濱。（公路總局四工處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風及奈格颱風外圍環流共伴影響，花蓮昨日降下豪雨，造成台11甲線光豐公路11.3公里處邊坡崩落，大量土石覆蓋雙向道路，沿線電線桿傾倒，通行一度受阻，沒想到好不容易搶通後，16公里處上邊坡於今日坍方，道路阻斷，公路總局已派員前往清除，預計下午2時搶通。

光豐公路橫越海岸山脈，是光復鄉往返豐濱鄉的重要道路之一，不過昨天該路段11.3公里處邊坡，昨天上午因花蓮出現局部大雨及豪雨，不敵雨水沖刷崩塌，沿線的電線桿因此倒塌，並與大量土石覆蓋雙向道路，交通一度受阻，公路總局四工處派員清除後，當天下午恢復通行。

由於大雨持續下，邊坡含水量達到飽和，以致光豐公路16k處上邊坡今上午10時發生坍方，雙向道路遭大量土石覆蓋以致通行再度受阻，公路總局四工處搶修團隊、機具隨即進駐清坍，預計在今下午2時搶通。

公路總局四工處表示，由於目前光豐公路中斷，光復往返豐濱北上部分可經由台9線，繞至壽豐、吉安，再從台11線至豐濱，南下則是可透過台9線行至玉里，再從台30線玉長公路行至長濱，接著在藉台11線至豐濱。