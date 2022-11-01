勞動部勞動基金運用局今天公布今年1至9月收益，勞動基金共虧損5124.6億元，光9月就虧損1920億元，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，9月台股指數、全球股債指數等都大跌，導致大幅度虧損，「這段期間就是要『忍』」，勞動基金長期為追求穩健的目標。

劉麗茹表示，勞動基金係包括勞工保險基金、新制勞工退休基金、舊制勞工退休基金、就業保險基金、勞工職業災害保險基金、積欠工資墊償基金等統稱，基金管理受法規規範及嚴格監管，且各基金採分戶立帳，各有其獨立帳戶存儲及運用，且護盤不是勞動基金的使命。

劉麗茹強調，基金局經管基金的投資運用為把資金多元配置於不同種類金融商品，收益情形深受國內外利率、匯率及股市等因素影響。勞動基金成立至今已逾30年，歷經1996年飛彈危機、2008年金融風暴、2011年歐債危機及2018年美中貿易摩擦等金融波動，投資收益仍持續增長，至去年年底累積收益達2兆3020億元，如勞保基金近10年多來平均收益率為4.27％。

「9月的市場確實不好」，但劉麗茹坦言，而且看起來不會很快就回去，雖然10月台股仍下滑，但美股稍微回穩，預估會有小幅度收益，但到今年年底收益轉正有難度，但是可以布局的好時機，空頭市場是可以檢視部位的好時機，以讓多頭市場時可以獲取更多收益，雖然不知道空頭會走多久，但「應該在隊道快出來了吧」，目前就是好好挑選部位。