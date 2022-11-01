柯文哲評民眾黨市長選情「坐新竹望台北」 黃珊珊：言之過早

九合一大選進入倒數階段，確診者投票權益引發外界關切，國民黨候選人蔣萬安痛斥中選會定調確診者不能投票是「瀆職」，恐讓20萬至30萬人喪失權益。無黨籍候選人黃珊珊1日表示，高中指考都有配套，投票至少要有補救措施，否則只會造成「大家確診卻不通報」，最後變成一大堆黑數，讓疫情更難控制。

蔣萬安日前表示，投票是憲法賦予的權利，現在指揮中心已經越來越開放，投票應該都該有配套，避免影響國民投票權利，其他國家都有相關作法，不能因為疫情影響這30萬人的權利，而疫情2年多來，新加坡、美國都有相關經驗，痛斥中選會根本瀆職，為何都沒想到相關配套，只說沒有修法不行。

對此，黃珊珊上午赴文昌宮參香後受訪表示，不能投票的規定至少要做到補救，如果高中指考能有特殊考區或時間、空間的分野，選舉投票時也該有相應處理，但中選會說要研議，到現在卻沒有任何辦法。

黃珊珊強調，投票是人民基本權利，中選會此舉只會造成一個結果，「就是大家確診了不通報，最後變成一大堆黑數，讓疫情更難控制」，她也像衛福部、中選會喊話盡快想出辦法，否則將造成很多人確診但不通報的情況更嚴重。