有些人害怕獨自生活，希望可以找個對象來陪伴，來填補內心的空虛，《旺好運》運勢專欄指出獅子座、雙子座、雙魚座無法接受單身，因害怕寂寞的感覺，對他們來說生活抽離不了愛情來滋潤內心。

▍第三名：獅子座

獅子座總是非常的愛面子又強勢，他們希望自己散發出來的形象是優質完美的，而且對於伴侶有一種責任感與呵護感，因此在感情上也會格外用心，當他們付出真心之後就會害怕失去，可以說完全抽離不了愛情。

▍第二名：雙子座

雙子座的社交能力非常好，對於他們來說身旁從不缺對象，所以內心也會產生出一種不甘寂寞的心態，而且對於善變的他們來說，要維持好感情是件不易的事情，因此就會更害怕寂寞。

▍第一名：雙魚座

雙魚座無法接受單身，他們可以為愛情而活，甚至付出一切，是非常渴望被人所愛，時常會很害怕一個人孤單寂寞的日子，是很有可能為了害怕孤單而戀愛的一群人。