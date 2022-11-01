新北市議員陳文治與議員候選人林秉宥今舉行記者會指出，新北市今年10月起焚化廠提供廢棄物處理業者量能只剩50噸導致價格飆漲，市場攤商負擔不起，只好將菜渣、廚餘改用家用垃圾袋包裝丟垃圾車，甚至委託民間業者丟到清潔隊，質疑新北市府擺爛，甚至有貪瀆嫌疑。新北市環保局回應，果皮菜渣是用來作堆肥符合法規，候選人未探究事實真相，不分青紅皂白汙衊清潔隊員清譽。

林秉宥表示，近期不斷接到來自市場攤商、小吃店及餐館業者的陳情，表示清潔隊不收取事業廢棄物，他們每日為處理營業所產生的事業廢棄物絞盡腦汁，在無法找到人協助的情況下，只能將垃圾裝袋丟到垃圾車。

林秉宥說，市府透過這種方式遊走灰色地帶，但各大市場卻有不同待遇，以新莊某市場為例，家用垃圾包裹方式清運完全沒有問題，但在另一市場卻一半能丟、一半不能丟，再另個市場就完全不行，光是一個新莊區就有數種規矩，不知標準為何？

林秉宥也拿拍下的影片與照片指出，一台台排隊中的貨卡，從車內取出多個塑膠籃，並將籃中的不明物體直接傾倒至垃圾車內，公家的資源處理私人垃圾，恐有貪瀆嫌疑。

市議員陳文治表示，新北市廢棄物處理量量能不足在2018年早存在，市府不作為推給「市場機制」，讓問題愈趨嚴重，新北市各焚化廠一天共可處理2500噸垃圾，優先處理家戶產生的1900噸，剩餘有600噸處理量。

不過今年10月起僅給廢棄物清除業者50噸空間，相較新北市每天900噸事業廢棄物產量是如杯水車薪。

新北市環保局回應，目前焚化廠除優先處理家戶垃圾，餘裕量每日600噸全數提供清除業者清運新北市境內民生垃圾與一般事業廢棄物進廠，並非所稱的50噸。

對於候選人影片，環保局表示，內容物是果皮菜葉等廚餘，是傳統市場將果皮菜葉等廚餘交付清潔隊，後續將採堆肥再利用，非焚化處理，符合廢棄物清理法與收運規定。

環保局說，候選人不分青紅皂白汙衊清潔隊員清譽，罔顧基層同仁為百姓與環境辛苦打拼，嚴重打擊工作士氣，環保局深表遺憾也為同仁抱屈。

環保局表示，疫情發生後導致垃圾量增加，新北市各區清潔隊及3座焚化廠已經全力處理，環保局也呼籲無論是家戶或事業產生廢棄物，都應該做好資源回收及再利用，從全民落實源頭減量一起來解決垃圾。