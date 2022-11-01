美國再對大陸晶片實施嚴格出口管制措施，罕見將美國公民納入制裁範圍，若無法取得許可證，將無法協助大陸生產或研發半導體，此事讓專家感到相當驚訝，直言過往此措施多用在制裁伊朗、北韓等政權，用來對付大陸是前所未有，這也代表大陸晶片業面臨沉重打擊。

CNN報導，喬治城大學商學院教授、美中商業關係專家Arthur Dong認為，美國最近一波對大陸的制裁相當強悍，尤其禁止美國晶片人才出口，將產生巨大衝擊，「這項禁令可能會導致在大陸晶片業工作的高階主管或核心研究人員大規模辭職。」

總部位於倫敦的風險諮詢機構Control Risk創辦人Dane Chamorro分析，過往這些措施主要用來對付伊朗、北韓等政權，拿來對付大陸的決定是從未發生過的，許多高階人才必須在工作與美國公民身分做選擇，不可能兩者都擁有。

報導提到，目前並不清楚整個大陸晶片業有多少美籍公民，但就半導體設備商中微半導體（AMEC）的例子來看，包括創辦人兼董事長Gerald Yin在內，至少7名高層擁有美國公民身分。

此外，大陸儲存晶片商北京兆易創新副董事長舒慶明與副總經理程太乙也持有美國護照，Arthur Dong說：「如果這些高管離職，大陸晶片業將出現領導與技術能力的空白，因為他們失去擁有豐富經驗的主管，尤其晶片業被認為是人類史上最複雜的產業之一。」