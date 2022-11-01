鍾東錦陣營今天指林水堂在LINE群組散播不實言論。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦陣營今天指控對手徐定禎幕僚曾玟學在臉書散播不實謠言。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

立法院民進黨團今天1日舉行記者會，指無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦曾犯下殺人未遂、傷害致死等罪，更質疑鍾東錦曾開賭場且因債務糾紛被槍擊，要求鍾向選民交代。鍾東錦陣營反擊，綠營為了選舉是非不分，並指責民進黨團不去檢討加害人，讓人無法理解。

民進黨團幹事長羅致政提及，鍾陣營把鍾東錦過去坐牢經驗比喻為曼德拉是國際笑話。立委沈發惠則拿出26年前的新聞報導，指鍾東錦曾被槍擊，當時警方透露與賭場糾紛有關，要求鍾東錦說清楚。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，不管被開槍的人是不是鍾東錦議長，民進黨的不倫立委羅致政就是這麼齷齪、為了選舉是非不分，現在連一件槍擊的社會案件，都不去檢討加害人，反而過來清算被害人，問被害人為什麼被開槍，這是什麼荒謬的道理。

他說，民進黨立委諸公，這次選舉無所不用其極，不停動用國家機器造謠，可見對手陣營選情告急，呼籲綠營拿出有用的政見，而不是用潑髒水的低俗伎倆打選戰。