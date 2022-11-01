台南43歲陳姓男子與前女友阿晴（化名）交往期間，多次偷錄阿晴與他裸體視訊的畫面，分手時還揚言要散播照片。台南地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，處陳男罰金5千元，又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之罪，處拘役10日。可上訴。

判決書指出，43歲陳姓男子與女子阿晴於曾交往4個月，陳男在交往期間多次要求阿晴視訊電愛，要對方在鏡頭前裸體或裸體撫摸下體，陳男甚至未經阿晴同意，數度截圖視訊畫面，阿晴某日心血來潮查看陳男手機，才驚覺被偷拍24張照片。

事後阿晴有意與陳男分手，陳男為了求復合，竟於今年2月間傳訊給阿晴稱，「妳也沒情份了，我也不用在（再）盼什麼？晚上看賴和FB，就這樣」、「妳自己說沒關係！我放假在（再）去發文宣」、「我先換一張賴照片」等語，接著隨即傳送數張阿晴的裸照，讓阿晴心生畏懼，選擇報警處理。

台南地院審理時，法官認為，陳男與阿晴曾為男女朋友，卻不知道尊重阿晴的性自主意願，於交往過程中非法竊錄阿晴非公開活動及身體隱私部位，且明知網路傳播快速，僅因不滿被分手，便恫嚇對方將散布偷拍影像，已嚴重侵害阿晴的隱私權，實屬不當。

法官考量陳男犯後坦承犯行，與阿晴達成和解並取得原諒等，依犯恐嚇危害安全罪，處罰金5千元，得易服勞役5天；又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，處拘役10日，得易科罰金1萬元，沒收扣案手機1隻。可上訴。