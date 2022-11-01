台股今日開低走高，站上萬三關卡。上櫃生醫個股各擁題材衝刺，生華科(6492)助攻輝瑞，攝護腺癌合併用藥臨床收首位受試者，今日開高後直衝漲停板44.55元；佰研(3205)、台生材(6649)也聯袂鎖在漲停板，保瑞(6472)、藥華藥(6446)及合一(4743)等漲幅在5~7%不等，上櫃生醫指數一度強彈近3%，表現優於上市生醫指數。

上市生醫個股中，以全宇生技-KY(4148)及和康生(1783)漲幅在3%以上成為領頭羊，北極星藥業-KY(6550)守穩90元、美時(1795)漲幅大約2%，多頭攻勢並不積極，上市生醫指數漲幅約1%左右。

法人指出，生醫藥業較不受景氣循環的影響，具防禦性質也較不會受到升息的影響，若是有新藥上市、臨床進度、授權及併購題材，將吸引多頭買單，可望持續吸引資金流入，想要佈局不妨思考上述的角度。

臺灣生醫產業授權、市場進入及合資與併購契機研討會在昨(31)日舉行，東生華製藥總經理楊思源表示，近年授權市場的價值規模逐漸提高，為了創造藥廠與股東的最大效益，進行授權談判時應事先謹慎注意相關條款，以避免後續之爭議或訴訟產生。

普華商務法律事務所合夥律師林金榮表示，生醫產業特性造就授權標的之多元性，也因為藥品的開發日漸複雜，企業尋求更多元的商業模式，以創造股東價值與提早將藥品推廣上市。不管是接棒開發、共同開發或CDMO方式，把產業鏈切割，讓專精於特定業務的企業以更有效率的方式協助藥品順利開發上市，是創造出雙贏的價值分配模式。

東洋藥品總監劉治平表示，新藥開發成本日漸高漲，對藥廠的風險提高，業者開始走向專業分工，因此CDMO產業應運而生，目的在於藥物開發商透過外包生產服務來降低成本，加快產品上市腳步。配合生技醫藥產業發展條例之修正，期待政府加大扶植生技醫藥產業的力道，打造下一座護國神山。