中國官媒報導，蘋果供應商鴻海(2317)提高鄭州廠工資，並向廠區工人發放獎金，以安撫員工對園區內嚴格防疫的不滿情緒。

《河南日報》報導，一名鴻海（富士康）整合數位產品事業集團主管透露，在10月26日至11月11日期間，園區內負責生產智慧手機等電子產品的員工日薪提高到100元人民幣（約13.70美元）。

該消息人士表示，鴻海還向園區所有自10月19日以來正常上班並遵守防疫措施的員工提供每天50元獎金。

鴻海尚未回應媒體對於這篇報導的置評請求。

《河南日報》是河南省的官方報紙，而鄭州為河南省會。

鴻海是蘋果公司最大的iPhone手機代工廠，佔全球iPhone出貨量高達七成。該公司在鄭州廠的員工多達20萬人，負責鴻海大部分的手機生產。

鴻海在印度和中國南部還有其他規模較小的生產基地。

此前外媒報導，鴻海鄭州廠工人對嚴格的防疫限制措施感到不滿，許多工入在周末徒步逃離廠區。

路透社周一援引消息人報導，這個情況可能導致該廠11月份的iPhone產量大減，最高可能影響3成產量。報導亦指出鴻海現在正在提高深圳廠產量，以彌補鄭州廠的缺口。