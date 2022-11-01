美系外資針對股后信驊(5274)出具最新研究報告，點出近期5大產業動向，認為信驊於業界具穩固地位，惟中期伺服器市場面臨疲軟，故維持信驊中立評等。

美系外資點出近期關於信驊的產業5點訊息，首先，Meta將在2023年增加資本支出；第二，儘管來自大陸的企業需求仍然疲軟，但英特爾看到數據中心的TAM(整體潛在市場)保持良好；第三、新唐(4919)與微軟合作共同開發BMC(遠端伺服器控制晶片)，且順利打入超微(AMD)伺服器平台，以現階段形況來看，對信驊近期影響有限；第四、微軟雲計算平台Azure雲服務收入增長放緩，且折舊週期延長、放緩招聘；第五、亞馬遜預計2023年資本支出將下降，但幅度不大。

美系外資表示，雖然Meta的財測似乎支持2023年的增長情況，但注意到，這應該已經包括購買mini-BMC，且根據在美國的電子商務分析師預計，亞馬遜+Google+微軟的集體資本支出在2023年僅增長4%，故預計Aspeed將在下周將發布第三季財報中，毛利率落在64.5~65%，維持信驊中立評等，主要是有鑑於其在業界得穩固地位，惟中期伺服器市場面臨疲軟。