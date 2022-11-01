國民黨新竹市長候選人林耕仁昨開記者會，向對手高虹安提出是否任用男友擔任立院公費助理等4大質疑。高虹安1日於願景館發表舊城區政見，會後宣讀4點聲明，強調她於立院聘用助理，及支付薪水等費用，皆依規辦理，完全合法合規，也盼停止負面選舉，回歸市政願景討論。

林耕仁昨在記者會上向高虹安提出4點質疑，包括是否任用男友擔任立院公費助理？購得科智股票是否涉及內線交易？是否涉及違法將資策會所屬專利權讓與他人？以及何以拿不出資策會核准其兼職科智的文件？

高虹安陣營昨未多做回應，高虹安本人今在願景館發表舊城區政見，會後她宣讀4點聲明。首先，針對內線交易指控，高虹安表示，她在2016年7月以個人資金匯款125萬元科智企業投資，並於2016年11月取得股份，2018年5月鴻海相關企業才投資科智，強調一切過程完全合法。

高虹安也稱此爆料搞錯產業基本事實，批評林耕仁及其團隊對產業、科技企業的基本ABC都不了解，基本法律也不懂，令人實在無法想像這樣的團隊有什麼能力，要帶領全台灣最重要的科技產業聚落城市？

而針對專利權申請事宜，高虹安則強調，有關申請人為相關公司，高虹安僅是發明人之一，並非專利申請人。至於林耕仁質疑高虹安疑似任用男友擔任立院公費助理，對此高虹安嚴正表示，她在立院聘用助理，及支付薪水、相關費用，皆依立法院相關規定辦理，完全合法合規。

高虹安也喊冤，選舉至今，她努力維持乾淨選風，從未針對其他兩位候選人的私生活、從事爭議性行業或其家人有所著墨，但林耕仁所提到的個人私領域，與公部門無涉，因此她表示請容許保留空間，她也保證絕無違法或以私害公之處。

話鋒一轉，高虹安也批評，林耕仁目前民調顯示當選機率幾乎為零，但他不努力經營自己基層，卻自曝己短，且加入綠營抹黑隊伍，目的為何？她也質疑，難道林耕仁是希望民進黨在他助攻後維持政權，然後放縱他的家族在新竹多年來的灰色事業違法行為嗎？

高虹安表示，她一直期盼有乾淨的空間就事論事，就市政提出主張、政見，爭取市民認同與支持，但前幾個月民進黨傾全黨之力，動用國家機器不斷地對她抹黑攻擊，造謠被打臉也不見任何道歉，據幕僚計算已累積超過30件造謠。

高虹安也表示，很遺憾看到選情低迷的林耕仁可能為搏版面、爭取聲量，也跟風綠營，盲目加入對她的人身攻擊行列，卻不知完全暴露出無能與無知。她也盼藉此聲明，選戰主軸能回歸到市政願景討論，以此爭取選民認同與支持，才是市民、新竹之福。