退撫基金今（1）日公告，9月單月再虧損246.09億元，致累計前9月虧損擴大至643.09億元，收益率負8.96％。此累計虧損數字，為民國97年全年虧損860.87億元之後的歷史第二大虧損金額。

退撫基金9月虧損主要來自於自營及委外代操股票投資失利，但自行經營的固定收益則小增40億餘元，等於是自行經營資本利得及委外代操虧損超過286億元，造成9月單月一口氣狂虧246.09億元。

退撫基金說明，截至9月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.79％、台灣加權股價指數下跌26.31％、MSCI全球指數下跌25.63％、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌19.89％。

此外，實際收益數（率）是指已實現加計未實現損益（含備供出售金融資產投資評價損益）後之收益數（率）。以110年12月31日為基準日，近3、5年之加權平均收益率分別為10.38％、7.55％。

截至9月止，退撫基金國內投資金額為3,466.1億元，配置比率為 50.52％；國外投資金額為3,395.19億元，配置比率為49.48％。