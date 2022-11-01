黃子韜過去自韓團EXO退出後，在大陸繼續發展演藝事業，過去在平台直播帶貨，因直言不做作的個性吸引粉絲關注。豈料，過去多次被媒體爆出與徐藝洋交往一事都未做回應，近日，再被陸媒拍到帶徐藝洋與家人聚餐，遭網友批評「敢做不敢當。」

此前就有網友陸續PO出不少證據照片表示黃子韜與徐藝洋關係不單純，過去黃子韜在直播中露出的私人頭像照片就被疑是與徐藝洋的合照，後來他在微博上曬出五個「龍」形戒指，讓粉絲詢問感情一事。誰料，卻遭黃子韜反罵「一個個幻想症還是怎麼了，一張照片需要我說什麼？」莫名發火讓話題一時間衝上熱搜，引發大量粉絲「脫粉」黃子韜。

近日，有陸媒拍到黃子韜帶徐藝洋和媽媽以及朋友們一同聚餐。只見影片中徐藝洋和他們一起有說有笑的，面對黃子韜的玩笑還用手掌輕推黃子韜的頭，展現滿滿甜蜜氛圍，一點也沒有面對陌生人的尷尬，或許幾人聚餐已經不是第一次了。

影片在陸網上曝光後，在熱搜第一霸榜中，讓網友直言「這早就談了吧」、「他承認女朋友會怎樣嗎，竟然還罵粉絲，真是無語」、「都快老夫老妻了，硬是不承認」、「男生敢做不敢當」、「兄弟差距不一般大啊，一個自爆，一個打死不認」、「真是渾身上下嘴最硬」。