國民黨黨主席朱立倫表示，市長、議員都要選好的才能相輔相成，盼鄉親給國民黨新生代1個機會。（陳夢茹攝）

國民黨黨主席朱立倫在市議員候選人錢龍競選總部留下「高票當選」的祝福話語。（陳夢茹攝）

九合一選舉將近，桃園市的市長選戰呈四腳督拉鋸，議員選戰也相當激烈，國民黨黨主席朱立倫今到桃園跑透透，2個半小時內狂掃6個點，跨越桃園 、龜山、蘆竹、八德及中壢區，為新生代的議員候選人輔選。朱立倫表示，這次國民黨在全台灣提名很多優秀青年，「市長、議員都要選好的才能相輔相成」，向鄉親請託給國民黨年輕人1個機會；市議員褚春來也點出，國民黨近年來人才有斷層，這次有這麼多年輕人願接棒是國民黨的福氣。

朱立倫說，要選好的市長也要選出優秀的議員，這樣桃園才會興旺，施行民主正義需要一代比一代還強，這次國民黨在全台灣提名很多優秀青年，其中蘆竹區提名市議員候選人錢龍，大讚錢龍年僅31歲卻已是2個孩子的爸，更曾在褚春來團隊裡服務，經手過大大小小的陳情案件。他更回憶，蘆竹南崁地區在民國90年初時旁邊都還是農地，後來才一棟棟蓋起來，這20幾年的改變他都看在眼裡，時至今日桃園已變成最多人移入的城市。

褚春來則坦言，國民黨過去這間時間人才的確有斷層，但這次選舉有這麼多年輕人願意接棒，完全是國民黨的福氣，因此希望選民能給國民黨新生代1個機會替鄉親服務。另談及國民黨桃園市長候選人張善政，褚春來直呼，張善政這次是放下身段來參選桃園市長，相信以張善政的學經歷、從政經驗來擔任桃園市長綽綽有餘，入主桃園後更能帶領桃園，讓建設得以更安全、福利也越來越好。

市議員候選人錢龍說，他曾在褚春來團隊歷練，經手過大大小小逾1千多間的服務案件，雖然自己年輕但服務能力絕對沒問題，盼國民黨能重返執政，他也會努力承擔，一步一腳印替鄉親奔波服務。