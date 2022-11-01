資深媒體人韋安在臉書發文誰是「公安市長」。 圖/截自臉書

資深媒體人韋安在臉書指出，前兩天（30日），副總統賴清德到新北市，幫林佳龍站台輔選。竟然「蹭」韓國梨泰院踩踏事件的熱度，批評新北曾發生過八仙塵爆。又指稱根據遠見雜誌評鑑，新北公安相關排行，都掉到10名之外；不過，新北市消防局立即提出相關數據和事證反擊，賴所言的2項批評，前者風馬牛不相及，後者則是魚目混珠和斷章取義。

民進黨新北市長候選人林佳龍。圖/本報係資料照片

韋安並指出，細數侯友宜過去12年，在新北公安工作上的成就和政績，完全完勝當過6年台南市長的賴清德，和當過4年台中市長的林佳龍，直接打臉。

韋安指出，侯友宜出任新北市副市長後，於2011年3月，主動請命成立和負責新北市公安小組。他的用心就是，當警察只能被動和事後打擊不法，從政則可以運用行政權力來預防不法，防範未然。而此一公安小組，過去十多年的作為，也可圈可點。

一、自2011年3月至今，共計執行公安及消防督導11769家，輔導改善9930家。而在侯友宜擔任市長後，據統計2018年至目前，年火災下降率，新北市更創火災件數下降46.41％的成績。

消防署自2017年起修正火災統計定義以真實呈現火災數據，林佳龍擔任台中市長時的2017至2018年，平均每10萬人火災發生件數，台中市約為136.2件，新北市約為81.5件。台中火災發生率是新北的1.67倍。

二、侯友宜領導的公安小組，對有公安和犯罪隱憂的公共場所，一律鐵腕嚴查嚴辦。有違建立即拆除，無違建只要違規2次，也立即斷水斷電迫使停業。

過去11年，新北累計完成有重大公安缺失，強制拆除或斷水斷電合計446家。新北境內原有養生館347家，公安小組大舉關停其中有違建及違規的業者，目前只剩28家合法業者營業；無照網咖則從157家全數清零；2012年時，新北原有有牌的電動玩具店38家，已取消牌照22家。目前16家有牌者中，儘7家還在營業中。在新北只要有違法疑慮的特種行業，可說寸步難行，不得不知難而退。

30年未曾解決的五股垃圾山，6百多家工廠大多屬於危建。以前公安、治安、環安問題層出不窮，是新北最大的公安隱患。在侯上任市長後，已全數整治拆除，把城市毒瘤改造成生態永續的「夏綠地」，也成為未來的新「國門」。

反觀賴清德、林佳龍執政過的兩都，是否有和侯友宜一樣，鐵腕整治公安、防範犯罪的魄力，和義無反顧的「空前」作為。

三、既然賴清德提到遠見雜誌的評鑒，不妨深究下去，卻發現是在狠打林佳龍的臉。

林任台中市長時期，2015年至2018年，遠見雜誌公布的縣市總體競爭力大調查，有關公共安全與消防指標，台中市連續4年皆為六都吊車尾。而新北市在該項指標中，皆名列六都前茅。

此外，韋安並指出，除了媒體評鑒，官方的行政院災害防救評核、災害防救演練及消防署各項消防評鑑、災防深耕計畫評鑑等，新北都連年或多次，獲得第一名的肯定。新北的公安治理模式，早已成為其它縣市取經、學習的樣板。賴清德、林佳龍主政時期的台南和台中，可有這樣拿得出手的成績嗎？

韋安說，賴清德為了拉抬林佳龍，和墊高自己，來「偷襲」侯友宜。不過誰是「公安市長」？從以上的數據和實證中，反倒讓侯友宜在公安方面拿出過去12年的政績，一次將賴、林兩人都碾壓過去。