台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)前三季每股盈餘(EPS)2.52元，年成長92.37%，總經理楊韻蒔表示，近期受到全球通膨、美國升息，總體經濟衰退，國際鋼市也跟著受到影響。而近期國內房地產市場因為升息導致買氣保守，建築需求略微頓化。所幸政府積極推動基礎建設，公共工程需求成長，預期市場對鋼筋等建築材料仍維持基本需求並保守成長，沛波明年營運可望再攀高峰。

沛波前三季累計營收49.8億元，年成長7成以上；稅前淨利1.6億元，年成長211.04%；每股盈餘(EPS)2.52元，年增92.37%，前三季營收及每股盈餘雙創下歷史同期新高且超越110年全年紀錄，公司除營運表現亮眼外，持續在公司治理上努力，最近一期公司治理評鑑獲得上櫃公司排名前20%之成績，顯示沛波積極推動公司治理方面的努力，獲得成效與肯定。

展望未來營運，除持續強化業務接單及提高出貨量，擴大營運動能外，還將新增點焊鋼絲網提供客戶更多元化服務。此外，受惠於台鋼集團上下游整合互惠，不受傳統加工廠原料來源及成本管控不易等不利因素影響，期許公司實質獲利不受市場景氣影響，並成為專為滿足營造商需求而設計的建築用鋼材加工商。此外，在永續經營議題，沛波起步較晚，期許公司能迎頭趕上，持續提升公司治理運作及永續經營，在社會公益與員工照拂更為落實。