教育部今天表示，「111學年度全國大專校院學生本國語文競賽」原本10月1日至31日報名，但為鼓勵更多大專校院學生參與，報名期限延長至今年11月14日，並預計於明年3月12日在國立中央大學進行決賽。

教育部為推廣本國語文教育，鼓勵大專校院學生提升本國語文素養與學習興趣，委請中央大學承辦「111學年度全國大專校院學生本國語文競賽」，凡大專校院在學學生皆可自行報名參賽。今年首度增列競賽獎金，最高新臺幣1萬5000元，期盼藉由競賽活動喚起年輕世代對自身族群語言文字的重視，活絡本土語文的交流與推廣。

本競賽由教育部主辦，文化部、客家委員會及原住民族委員會共同協辦，競賽項目包含「動態」演說、「靜態」作文兩大項目，其中作文項目除了「書寫組」外，另規畫「電腦打字組」，以推廣本土語言書寫系統。

「111學年度全國大專校院學生本國語文競賽」首度增列競賽獎金，第一名至第三名之優勝者分別可獲得新臺幣1萬5000元、1萬元及8000元獎金。更首次與客家電視台、公視台語台及原住民族電視台協力，建立人才培育媒合機制，凡競賽優勝者將獲得電視台優先培訓、實習工讀機會，期以深化本土語言人才培育。

活動簡章、線上報名及更多活動資訊，可查閱活動官網（https://nativelangc.ncu.edu.tw），或洽詢國立中央大學林詩文小姐（03）4227151分機33463。