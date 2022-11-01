被封為「大馬甜心」的林明禎有張小巧可愛鵝蛋臉，還有不科學的34E上圍，出色的外型讓她成為不少粉絲心中的國民女友，近年她則轉往香港等地發展，最近由她參與演出的《飯戲攻心》票房長紅，昨(10/31)她曬出自己參加謝票映後會的影片，可見她無肩帶小可愛上身，中空露出纖腰，開心轉圈時E級上圍曲線讓人移不開眼睛。

林明禎過去在台灣發展，曾開心領到健保卡，今年4月她宣布退租台北小豪宅，將重心放在香港的工作，強調：「每一次的道別就是為了往前面更美好的風景前進」，「小小捨不得，但人生就是這樣，我得繼續向前」，當時她穿上全套白色防護衣登機飛往香港，粉絲不捨回應說：「會回來嗎」，林明禎回：「當然啦，現在就是四海為家了」。

林明禎近年轉往香港發展。（圖／中時資料照片）

而林明禎到香港後，人氣再度翻漲，最近她主演的電影《飯戲攻心》在當地票房已達6700萬港幣（約2.7億台幣），可說是今年的大黑馬，先前她曬出自己全黑開岔禮服在鏡子前回眸的美照，露出極品美腿，雖有大批粉絲稱讚，但也有酸民回：「連鏡子倒影也P了，好手工」，而林明禎不甘示弱，親上火線回應：「姐還需要P圖嗎」，並配上無奈雙手一攤的符號，笑翻網友。

林明禎開心轉身手舞足蹈。（圖／翻攝自minchen333 IG）

近日，林明禎再度開心分享電影票房不錯的好消息，她寫下：「10月29號與10月30號飯戲攻心謝票紀錄」，並感謝當日的造型、化妝等工作人員及贊助廠商，可見她在電影走廊內開心手舞足蹈，不時轉身露出中空裝的小蠻腰，讓網友笑說有如仙女下凡，「這麼雀躍的走跳，已融化」。