北韓今天要求美國和南韓停止大規模聯合軍演，並稱這是一種挑釁，可能使平壤當局做出「更強而有力的反制手段」。

路透社報導，北韓外務省透過北韓中央通信社（KCNA）發布聲明表示：「由於美國和南韓不斷做出魯莽的軍事行動，使朝鮮半島及鄰近地區再度進入『硬碰硬』的嚴重對峙階段。」

美國和南韓今天展開雙方合作以來、最大型的空中聯合軍事演習之一，雙方數百架戰機將在1週大部分的時間內，每天進行24小時的模擬攻擊。

美國空軍表示，這場「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍演將持續到11月4日，共計約有240架戰機出動約1600架次，出動任務數是這場年度軍演歷來最多。

北韓外務省在聲明中指出，北韓已「準備採取一切必要手段，來捍衛主權、人民安全及領土完整，免受外部軍事威脅」。

聲明也表示：「如果美國繼續堅持進行嚴峻的軍事挑釁，北韓將考慮採取更強而有力的反制手段…如果美國不希望有不利於自身安全利益的嚴重事態發展，就應立即停止這些無用且無效的戰爭演習，否則一切後果自負。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天再次呼籲北韓重返談判，並表示美國尋求朝鮮半島完全非核化的政策沒有改變。

美國一名負責北韓核政策的高級官員上週表示，華府願與北韓進行軍備控制談判；部分專家認為，要展開這類談判就得承認北韓是擁核國家。

普萊斯在新聞發布會中被問到對此事評論以及美國最後是否會承認北韓是擁核國時，他答道：「這不是我們的政策，我也不認為這會成為我們的政策。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111101