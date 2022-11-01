台積電傳將於桃園龍潭設廠，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說他愚公移山，助攻護國神山進駐桃園，要在野陣營別吃醋，別把所有事看成選舉議題。對此，國民黨桃園市長候選人張善政直言，這不是操作選舉議題是什麼？政治人物應成就產業發展，而非消費發展成果，更質問鄭運鵬「台積電何時來，你講得出來嗎？」

張善政今表示，選舉到此節骨眼，鄭運鵬提出一件連台積電自己都尚未願意公開的事，這不是在創造、操作選舉議題是什麼？張善政認為，一位政治人物要有擔當成就產業的發展環境，而不是消費產業的發展成果，更質問鄭運鵬「你這麼有把握，請告訴大家，台積電何時會進駐龍潭，你講得出來嗎？」

另針對鄭運鵬競辦今在記者會說前立委陳根德發布不實文宣抹黑，張善政說，文宣內提到的重點包括鄭運鵬在立法院零提案、蘆竹大火期間20多天都沒現身關心等，說的都是百分之百的事實，如今鄭運鵬好像把自己包裝成民進黨台北市長候選人陳時中的防疫懶人包，把自己的硬傷都凸顯出來，讓大眾看見真的有這些問題，所以這絕非負面文宣，是實實在在點出過去鄭運鵬不用心的問題。