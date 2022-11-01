近日的萬聖節掀起全台名人的Cosplay風潮，就連美女主播陳海茵都和閨密主播高毓璘挑選戰袍投入，當天造型亮相後，平時在播報台上形象端莊的兩人，竟打扮成嚇人吸血鬼，不僅披上吸血鬼披風，甚至嘴巴戴上尖銳的小獠牙，意外被看見逗趣調皮的一面，引起粉絲關注，值得注意的是，高毓璘竟沒扣好上衣扣子，秀出雪白細嫩的好身材，為歡樂的萬聖節寫下最美「嬌」點的紀錄。

陳海茵在IG曝光和高毓璘的合照中，陳海茵戴著骷顱頭造型的紗帽頭飾，上頭插了幾根黑色羽毛點綴，既有特色又非常有華麗感，此外，陳海茵也披上一件超有氣勢的大紅色披風，彷彿回到中世紀看見吸血鬼的本尊，內搭的吊帶紅色長裙則負責秀性感，除了從袖口伸出的手臂線條纖細，小U設計的衣領也展現胸口肌膚和玲攏鎖骨，非常奪人眼球。

至於同行的主播高毓璘，除了和陳海茵一樣化著煙燻妝增添氣勢外，裡面穿了一件灰色小背心，短版設計讓她秀出纖細蠻腰上的驚人腹肌線條，展現平時健身的成果，看得網友的眼睛都移不開，除此之外，高毓璘還有一個亮點，那就是她的背心扣子沒扣好，傲人長輩在鏡頭前若隱若現，完全不怕可能走光的危機。

對這次的萬聖節造型，陳海茵在貼文打趣寫下：「誰敢來被咬一口？Happy Halloween！」，祭出超逗趣的文案和粉絲互動，對此，粉絲也紛紛大方回應：「哈哈哈好恐怖」、「海茵姊姊厲害」、「萬聖節快樂」、「一人咬我一口」、「我乃伏魔鍾馗也，諸鬼冤魂當遠離～」