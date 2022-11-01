黃子佼。（嬰兒與母親雜誌提供）

黃子佼在5月升格為父親後，常在社群分享愛女黃玉米的照片及生活點滴，近日他接受專訪提到許多育兒問題沒辦法在書中得到解答，既使預先做了功課，但每個父母與孩子的狀況都是獨一無二的，「就像玉米出現蒙古斑，《兒童健康手冊》中也沒有提到。」缺乏經驗的2人難免為起伏的報告數值與醫生的解讀而擔驚受怕，孟耿如更因此在醫院哭了一晚上，好在後來2人諮詢親友，才知道問題不大。

虛驚一場的經歷，讓黃子佼意識到客觀資訊與經驗共享的重要性，並決定開設Podcast「爹地佼出來」，透過採訪不同育兒經驗的父母，分享爸媽們秘而不宣的經驗談，希望幫助同樣是新手的爸媽們減緩焦慮，從中整合出最適合自己的答案。

自從小玉米加入黃家後，愛好收藏的黃子佼不得不為女兒斷捨離，騰出育兒空間，「黃玉米現在就是一家之主。」他也哀嘆爸媽下班後的95％時間都要無條件奉獻，悠哉逛網拍的時光已經一去不復返，每天都要像擠海綿一樣榨取時間做家務、陪玩，晚上還要隨時監控女兒的情況，甚至連白天嬰兒哭聲的幻聽都揮之不去；何時會有第2胎，他直呼：「確定要再來一次嗎？」

面對碎片化的睡眠時間以及疲憊的生活，黃子佼也曾有過理智斷線的時刻，「逃避不是解決之道，父母要快速地放下、和解。」斷捨離是家長的必修課，包括情緒、時間、工作，都要為孩子的到來有所取捨，必須做好犧牲的準備。面對焦慮的時候，他會轉換心情、抽離出場景去澆花、洗衣，等到稍微舒緩心情再繼續育兒，「你真的沒太多時間生氣啦，因為孩子會一直崩潰，做大人的只好學習療癒自己。」

除了生活上的轉變，前世情人的到來也讓夫妻倆原本「如佼似漆」的生活少了許多2人世界的餘裕，擁抱、約會的頻率都降低不少，但2人的感情卻沒有因此降溫。無法約會，就利用空檔交流、分享彼此的生活，「每個人都會不停改變，增進對彼此的認識才不會漸行漸遠，感情才能更穩定持久。」

黃子佼也慶幸2人都是新手，在育兒理念上不存在太多分歧，會乖乖遵循專業人士的建議，唯一不同在於養育原則上，黃子佼偏好自然的養育方式，孟耿如則傾向依循標準，以胎教音樂為例，孟耿如希望精心挑選胎教音樂，黃子佼則來者不拒，搖滾、爵士樂都好，他自我調侃道：「在她看來我可能很奇怪吧。」儘管如此，2人都認同育兒沒有絕對的對錯，只要以安全為前提，夫妻倆都會尊重彼此，嘗試不同的選擇。