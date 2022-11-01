針對立委陳以信質疑故宮文物損毀，調查報告內容疑點重重，行政院長蘇貞昌表示會請故宮再提供詳細報告，也尊重立委的職權。（姚志平攝）

故宮博物院3件典藏文物受損，引起外界高度關注，其中2件調查報告已於昨日送至立法院，國民黨立委陳以信1日在立法院質詢時指出3大疑點，要求行政院成立專案小組調查，否則此案將成國家級醜聞。行政院長蘇貞昌回應，是否組成專案小組調查，會多加斟酌。

陳以信質疑，故宮博物院國寶受損，為何經過1年半載，故宮博物院長吳密察未曾主動向國人說明？蘇貞昌回應，事發過後，吳密察立即向他報告，當時自己交代吳密察依程序處理，若有責任，必須追究，若文物保存方式需要改革，也必須改革。他強調，故宮博物院遇事有一定程序，「該怎麼處理就怎麼處理」。

由於故宮博物院針對2件受損文物調查報告昨日才送至立法院，陳以信續表示，根據調查報告內容，故宮博物院2021年2月3日上午進行例行整理，處理人員打開文物盒後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗（下稱雙龍小碗）」已經碎裂成數塊，並立即拍下照片，故宮博物院公開的照片卻顯示雙龍小外擺在桌面上。他指出，報告內容明顯與事實不符，也質疑雙龍小碗並非如報告所稱在河內破裂。

此外，陳以信指出，故宮博物院在去年2月3日發現國寶毀損，政風處即在2月9日知悉此事，卻遲至5月31日才以書面方式通知登保處協助提供監視器畫面資料，然而，監視器保存畫面最多保存3個月，此時早已調不到畫面，不解政風處拖延3個月才有動作？

陳以信批評，故宮一連串行為背後藏有「貓膩」、不為人知的秘密，否則為何政風處要拖延調查？這當中實在有太多疑點。他強調，故宮博物院調查結果疑點重重，絕不能自我調查，要求行政院組成專案小組處理，詢問蘇貞昌願不願意？敢不敢？否則難以平復外界各種疑論，此案更將成國家級、世界級醜聞。

蘇貞昌回應，當然要查清事實，也應咎責，若外界認為調查報告與事實不符，故宮博物院應該交代清楚，行政院也會進行了解，至於是否組成專案小組調查，會多加斟酌。