確診者不能投票引發諸多爭議，國民黨台北市長候選人蔣萬安稱中選會「瀆職」，卻遭對手、民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤批卸責。對此，國民黨前台北市議員羅智強質疑，為什麼陳時中不敢捍衛人民投票權，反而護航怠惰瀆職的中選會，將憲法保障的基本人權視若無物？羅智強提出三種可能，並表示周六就要市長辯論，「大家都會問你」。

羅智強今在臉書撰寫《剝奪確診者投票權，陳時中心虛什麼》一文，他指出放眼世界各國，日本確診者可通訊投票、美國戴口罩保持距離就可投票、今年3月南韓總統大選，也開放確診、隔離者於特定時段投票。

羅智強提及，流行病學專家何美鄉說，只要指揮中心制定好防疫措施，就能把確診者投票的風險降至最低，任何執政者都要設法維護台灣在華人社會中的重要自由地位，而前疾管局副局長施文儀更怒轟中選會官僚，剝奪投票權，台灣還算民主國家嗎？羅智強直言，陳時中不敢捍衛人民投票權，反而護航怠惰瀆職的中選會，將憲法保障的基本人權視若無物，「左思右想，只有三個可能」。

羅智強指出，第一個可能，陳時中本來就沒有人權觀念，跟總統蔡英文一樣只信奉威權，因此他擔任指揮官時，才會違法違憲違人權，禁止滯留大陸的國人子女及台商、台生回台，甚至以註記黑名單的方式，讓他們有家也歸不得。

第二個可能，心虛防疫成績太差。羅智強說，陳時中拍板「3+11」釀破口，導致疫情大流行，拒絕入境普篩、社區廣篩，護航效力不明高端，阻擋民間自購國際疫苗，缺快篩、缺藥物，更缺同理心，陳時中知道自己仇恨值太高，擔心確診者會把帳算在他頭上，因此不希望他們去投票。

至於第三個可能，羅智強表示，就是第一個加上第二個可能，陳時中既無人權觀念又心虛防疫成太差，所以要剝奪確診者的投票權。羅智強說，陳時中也可否認這三種可能，但就要講清楚，到底為何贊成中選會的惡行，讓法令規定凌駕於憲法權利之上，「周六，就要市長辯論，大家都會問你」。