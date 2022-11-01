新冠疫持續2年多，民眾期盼已久的國門終於在10月13日正式解封，為免出入境等待查檢費時，移民署提醒民眾可多利用便利的自動通過系統，最近同步推出註冊、通關二合一的升級服務，讓旅客享有更便捷的速通手續。

移民署表示，以往使用自動通關時，民眾須先前往人工櫃檯，辦理註冊作業，自11月1日起，年滿12歲的國人及持外僑居留證之外來人口，如果還未註冊自動通關，入出國時可直接在閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均得使用。

移民署自2011年建置第一代自動查驗通關系統以來，已有763萬名國人完成註冊，累計總通關人數更將突破1億人次，2020年起更陸續於全國各機場、港口建置41座新式第三代自動查驗通關系統。

新建系統全面提升辨識比對功能，另增加晶片護照檢核安全性，最近更推出註冊、通關二合一服務，讓尚未註冊者首次使用自動通關時，只須至閘道出示晶片護照進行比對，並同意錄存臉部影像或再擷取指紋資料後，即可完成註冊通關，大幅簡化註冊程序。

未來移民署將持續秉持「通關新科技、防疫零接觸」原則，陸續汰換第一代自動查驗通關設備，讓旅客通關服務再有感升級，提醒民眾入出國時，別忘了多加利用自動通關，以節省排隊等候時間。